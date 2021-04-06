В Ярославской области за сутки один человек умер от коронавируса и 85 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки была зафиксирована одна смерть от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было выявлено 85 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в области 80 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 6 апреля, всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 36622 случая заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 34886 человек вылечились. 489 пациентов, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов