В Пензе школьница ударила ножом одноклассника

В Пензе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения ножевого ранения 14-летнему подростку в одной из школ города (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, 5 апреля в одном из образовательных учреждений города во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним одноклассником нанесла ему один удар ножом в спину. Потерпевшего госпитализировали. В ведомстве отметили, несовершеннолетняя состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Шахрай