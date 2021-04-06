Депутат курской облдумы Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск

Бывший депутат Госдумы от Курской области, ныне депутат Курской областной думы и глава реготделения «Справедливой России» Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск по делу о мошенническом хищении в омском АО «Логическая компания "Зерно Сибири"». Об этом сообщили в омском управлении СКР.

По версии следствия, экс-директор АО «Логическая компания "Зерно Сибири"», бывший руководитель ООО «Дары Сибири», директор ООО «Глобал-С», а также Александр Четвериков в 2019-2020 годах похитили со счетов «Зерна Сибири» около 99 млн руб.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Уголовное дело расследовалось около года, изначально оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц.

«Зерно Сибири» — логистическая компания, созданная в Омской области в сентябре 2019 года. Ее основная задача — повышение эффективности реализации сельхозпродукции, произведенной в регионе. Правительству Омской области принадлежит 51% акций (пакет обошелся бюджету в 285,6 млн руб), остальные — у 112 региональных производителей зерна.

Олег Мухин