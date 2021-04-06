Бывшего пензенского губернатора оставили под стражей

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу адвоката бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на решение о заключении его под стражу до 20 мая.

Апелляционная инстанция признала решение Басманного суда законным и обоснованным.

Напомним, Иван Белозерцев подозревается в получении взяток общей суммой более 31 млн руб. от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова за помощь при заключении контрактов на поставку лекарств для медучреждений Пензенской области.