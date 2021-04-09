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Болховская ретроспектива











По инициативе руководства Болховского завода полупроводниковых приборов в городе активно продолжает развиваться туристический кластер.

Для Болхова, небольшого городка Орловщины в сердце России, интерес туристов к историческим достопримечательностям традиционно начинается с паломнических поездок. Люди, открывающие для себя этот замечательный город впервые, поражаются количеству храмов и церквей в небольшом городке и еще раз стараются сюда вернуться, чтобы уже подробнее познакомиться с его историческими корнями. Туристический потенциал Болхова поистине неисчерпаем. Особенно это чувствуешь, когда начинаешь пристальнее вглядываться в его улочки, слышишь колокольный перезвон его храмов, погружаешься в атмосферу богатейшей истории и традиции, проникаясь удивительной красотой и необъятными панорамами этого российского места. В последнее время этот город стал более комфортным для посещения туристами во многом благодаря вновь созданной туристической инфраструктуре. Инвестиции в нее вкладывает АО «БЗПП». Только за последние пять лет здесь открылись прекрасные кафе, ресторан. Продолжает строиться комфортабельный отель, открылся досуговый центр. 4 апреля туристический кластер Болхова пополнился новым блоком – здесь отрылась Сувенирная лавка Романовых, мини-пекарня «Выпечка от Ивана Грозного» и кафетерий.

Как объяснил многочисленным гостям на торжественном открытии генеральный директор БЗПП Вячеслав Поярков, названия новых объектов будущего туристического кластера исторически обоснованы.

Вот несколько фактов из истории города Болхова:

1566 год – Иван IV Грозный посетил город Болхов после победы защитников крепости над 15-тысячным войском хана Девлет-Гирея. Именно тогда по указанию Ивана Грозного заложена крепость Орёл для охраны южных границ Московского государства.

Династия Романовых оказала огромное влияние на развитие Болхова. Второй царь династии Романовых Алексей Михайлович (Тишайший) женился на уроженке Болхова Марии Ильиничне Милославской. В браке родились 13 детей, трое из которых управляли российским государством:

• Фёдор (годы правления 1676–1682),,

• Иоанн (годы правления 1682–1696),

• Софья (годы правления 1682–1689).

• Фёдор (годы правления 1676–1682),, • Иоанн (годы правления 1682–1696), • Софья (годы правления 1682–1689). В 1671 году Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной. От этого брака родился Петр I, который в 1706 году посетил Болхов. Он был в мужском монастыре с царевичем Алексеем. Им подписан указ о создании кожевенного производства для нужд армии и открытии кожевенного училища.

В 1688 году по указу царя Петра Алексеевича на содержание Троицкого собора Оптина монастыря было пожаловано 300 рублей.

Из рода Романовых-Милославских дочь Иоанна V Анна Иоанновна правила с 1730 по 1740 год.

Анна Леопольдовна Романова – внучка Иоанна V, мать Иоанна Антоновича.

Правнук Иоанна V – Иван VI Антонович Романов.

14 января 1780 года первый план застройки города Болхова утвердила и подписала Её Императорское Величество Екатерина II.

На входе в Сувенирную лавку Романовых представлен исторический документ – «План Орловского Наместничества Городу Болхову», где обозначены все 30 храмов, два монастыря с полным перечислением их названий. «Сегодня, к сожалению, из действующих остались лишь семь храмов, один монастырь, но еще возможно восстановить 12 храмов», – говорит гендиректор БЗПП.

В ракурсе исторической ретроспективы создана и линейка сувенирной продукции. Как отметил во время презентации новых объектов туристической инфраструктуры Вячеслав Поярков, «среди многочисленного коллектива заводчан есть когорта талантливых разработчиков». На отдельном стенде – кондитерские изделия ручной работы в сувенирной упаковке: конфеты «Мария Милославская», ржаной хлеб, выпекаемый по старинной рецептуре, «Наследие Федора», «Пряник Болхов», 20 видов изделий серии «Петровское печенье», пирог сувенирный. Все изготовлено исключительно из натуральных, экологически чистых продуктов. Дизайн упаковки разработан мастером Альбертом Буханцевым.

На другом стенде – сувенирная эксклюзивную продукция авторства еще одного специалиста болховчанина Андрея Малкова, заместителя главного инженера АО « БЗПП». Это детские конструкторы, которых 3 500 видов, изящные столовые солонки, салфетницы… Продукция, в отличие от кустарных аналогов, проектируется с помощью компьютерных программ, изготавливается на станке с лазерным выкраиванием деталей.

Богатое историко-православное и культурное наследие Болхова, а с ним связаны А.Н. Апухтин, А.А. Алябьев, Д.В. Григорович, А.В. Дружинин, А.А. Фет, А.И. Куприн, И.С. Тургенев, Д.И. Фонвизин, П.И. Чайковский, и глубокая любовь к родному городу Вячеслава Пояркова, возглавляющего предприятие БЗПП уже 22 года, в свое время легли в основу идеи создать музей города, из которого потом развивать туристический кластер.

«Сегодня социальная инфраструктура у нас завязана под организацию туристического направления: на заводе создан туристический отдел, на стадии завершения развлекательно-гостиничный комплекс «Гостиный двор Милославских», открыты автозаправочная станция, магазины, детский центр «Игровая атмосфера», аптеки, медицинский центр, парикмахерская (в будущем Центр здоровья и красоты), выпускается газета «БЭТА», издаются краеведческие книги, ведутся исторические исследования, коллекционируются фотографии», – объясняет глава завода связь БЗПП с развитием туризма.

Кстати, в Сувенирной лавке Романовых выставлены на продажу изданные с помощью БЗПП книги: «Болхов из глубины веков до наших дней», которая на конкурсе из 470 представленных работ выиграла гран-при, книга исследователя исторического пласта Болхова Александра Венедиктова «России сердце не забудет», книги писателей-уроженцев Болхова Федина, Сопелкина, поэта-барда Быкова.

В будущий туристический кластер включен и краеведческий музей, открытый БЗПП в 2018 году. Экспозиция включает в себя несколько направлений: история завода, история города, правители Российского государства, святыни Болховского края, литературное наследие, знаменитые земляки, герои Болховского края. Собрана богатая коллекция графических изображений всех храмов города (художник Маргарита Гридина), фотографий и открыток старинного Болхова.

БЗПП уже разработал и апробировал 50 туристических маршрутов, по которым туристов возит специально закупленный для этого комфортабельный автобус.

Моя мечта, которая, надеюсь, все же реализуется, – чтобы город Болхов включили в туристический маршрут "Золотое кольцо". Чем чаще наш город будут посещать туристы, тем больше надежды на то, что возродится его былая слава, в том числе и производственная», – признается Вячеслав Поярков.





Глава администрации Болховского района Виктор Данилов считает: для воплощения такой мечты в реальность есть все основания при такой богатой истории города и целеустремленности коллектива БЗПП.