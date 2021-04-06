В Башкирии менее половины опрошенных довольны своей профессией

В Башкирии только 44% опрошенных, по данным службы исследований hh.ru, удовлетворены своей профессией. Еще 38% недовольны выбранной профессией, остальные затруднились ответить. Чаще всего довольные своей профессией работают в сфере спорта и красоты, HR-менеджерами или в высшем менеджменте. Неудовлетворенные своей профессией более часто встречаются среди административного персонала, в автобизнесе и продажах.

В целом по России 47% довольны своей работой, 37% — нет.

52% опрошенных респондентов из Башкирии считают, что их работа приносит значимую пользу. По России доля таких респондентов составила 56%. Чаще всего это медики, рабочие, ученые и педагоги. 31% жителей Башкирии (по России — 30%) не видят пользы в своей профессии. Обычно это бухгалтеры, юристы и маркетологи.

Майя Иванова