Промышленный вылов рыбы в Новосибирской области в первом квартале вырос на 70% Самыми добываемыми стали карась, сазан, плотва и окунь

Рыбные хозяйства Новосибирской области в январе – марте 2021 года по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличили вылов на 69%, до 1,98 тыс. т, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза во вторник.

Большая часть рыбы — около 873 т — выловили на озере Чаны, 383 т — на озере Сартлан, остальные 702 т — на малых и средних озерах области. Самыми добываемыми в регионе в первом квартале 2021 года стали карась, сазан, плотва и окунь.

Часть рыбы из Новосибирской области поставляют в другие сибирские регионы и на экспорт. В январе-марте в Европу экспортировано около 253 т рыбной продукции (филе окуня, судака и щуки) — на 53 т больше, чем в первом квартале предыдущего года.

Дарья Решетникова