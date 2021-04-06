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Спикер нижегородского заксобрания станет президентом футбольного клуба «Химик»

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин станет президентом футбольного клуба «Химик» (Дзержинск). По данным пресс-службы регионального парламента, также идет обсуждение кандидатуры главного тренера. До конца апреля должна быть сформирована структура будущего клуба и попечительский совет.

По словам Евгения Люлина, базироваться команда «Химик» будет на одноименном стадионе. Запасным тренировочным стадионом пока может стать «Капролактамовец» и другие спортивные площадки.

Футбольный клуб «Химик» был создан в 1947 году. В этом клубе начинали свой спортивный путь такие известные футболисты как Дмитрий Черышев, Игорь Горелов, Альберт Осколков и другие.

Евгений Люлин был избран депутатом областного заксобрания от Дзержинска на довыборах осенью 2020 года. Позже он возглавил региональный парламент и заявил о планах принять участие в новых выборах в 2021 году.

Андрей Репин


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