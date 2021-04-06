«Почта России» открывает в Нижнем Новгороде пункт приема посылок с маркетплейсов

«Почта России» начинает напрямую принимать отправления от интернет-магазинов и частных продавцов, которые торгуют на маркетплейсах. Как сообщает компания, теперь продавцы могут миновать склад маркетплейса.

В новых пунктах drop-off продавцы и интернет-магазины могут централизованно отправлять крупные партии посылок свыше тысячи штук. До этого момент сдават и принимать посылки можно было только небольшими партиями в почтовых отделениях или центрах выдачи и приема посылок.

В Нижнем Новгороде начинает работу один drop-off-пункт на Московском шоссе 52 корпус 3. В этом году компания планирует открыть еще 12 новых точек приема и отправления посылок интернет-магазинов на базе закрытых центров выдачи и приема посылок в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Сарове, Арзамасе и Павлово.

Предполагается, что с помощью отдельных drop-off-пунктов скорость доставки заказов вырастет вдвое. В соседние города заказы будут доставлять на следующий день после сдачи посылки.

Сейчас по всей стране работает 56 пунктов. Расположены они в Екатеринбурге, Волгограде, Воронеже и других крупных городах. В ближайшее время почта планирует увеличить их количество.

Александра Викулова