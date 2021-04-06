Саратовский дорожник подозревается в уклонении от уплаты НДС в размере 15,4 млн рублей

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, директор организации, которая осуществляет деятельность по строительству дорог и магистралей, включил в налоговые декларации за период с января 2019 года по июнь 2020 года заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным сделкам. Документы были представлены в налоговый орган. Действия руководителя позволили организации уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 15,4 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Ковалева