В Ярославле из-за аварии без воды остались дома на улице Папанина

Сегодня в Заволжском районе Ярославля из-за коммунальной аварии несколько многоквартирных жилых домов и детский сад на улице Папанина остались без водоснабжения. Подача воды отключена из-за того, что на улице Папанина была прорвана труба. Улицу затопило хлынувшей из трубы водой.

Местные жители публикуют фотографии и видеозаписи затопленной улицы Папанина в соцсетях.

В «Ярославльводоканале» сообщили “Ъ-Ярославль”, что их сотрудники занимаются ликвидацией аварии. До конца дня 6 апреля планируется восстановить подачу воды в жилые дома.

«Наши сотрудники уже работают на месте. Воду с дороги будут откачивать илососной машиной. К вечеру водоснабжение будет восстановлено»,— рассказали в «Ярославльводоканале».

Дарья Сабаева