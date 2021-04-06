«Березки River Village» — номинант федеральной премии в области загородной недвижимости «Поселок года 2021»

Элитный коттеджный поселок «Березки River Village» (реализуется группой компаний «Галс», владелец бренда «Галс-Девелопмент») стал участником федеральной премии в области загородной недвижимости «Поселок года 2021» и представлен в двух номинациях — «Лучший поселок класса Элит» и «Лучшая концепция инфраструктуры/благоустройства».

Организатором премии выступает портал о загородной недвижимости Cottage.ru, независимым консультантом — компания PwC, один из крупнейших консультантов в секторе недвижимости. Победители премии «Поселок года 2021» станут известны 19 августа на торжественной церемонии награждения в Москве.

«Номинантами федеральной премии “Поселок года” ежегодно являются самые выдающиеся загородные проекты, которые представлены на рынке недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов РФ. Наш элитный коттеджный поселок “Березки River Village” — это уникальное объединение архитектуры, стиля и природы, поэтому мы уверены, что он будет высоко оценен жюри, экспертами и станет одним из самых главных претендентов на победу»,— отметила Ирина Бурдельная, директор по внешним коммуникациям ГК «Галс».

Фото: ГК «Галс»

«Основная цель премии “Поселок года” — определить лучшие проекты на рынке загородной недвижимости, отвечающие наивысшим стандартам качества и способные удовлетворить все потребности современного человека в условиях жизни за городом. Коттеджный поселок “Березки River Village” неоспоримо сильный претендент на победу: выигрышное расположение, грамотно продуманная инфраструктура и уникальная архитектура проекта в окружении экологически чистой природы — несомненные плюсы, способствующие получению высоких оценок от профессиональных экспертов премии»,— дополнила Анастасия Кремлева, руководитель премии «Поселок года».

«Когда я впервые увидел место будущего строительства коттеджного городка, окаймленное речным изгибом и поясом многолетнего леса, я сразу понял, что в этом месте можно создать очень уютный элитный жилой кластер. Классические дома среднеевропейского стиля должны хорошо вписаться в русский пейзаж и создать для жителей атмосферу изысканности и уюта»,— прокомментировал Даниэль Шиндлер, швейцарский архитектор, автор проекта коттеджного поселка «Березки River Village».

Фото: ГК «Галс»

Элитный коттеджный поселок «Березки River Village» обладает прекрасной транспортной доступностью и расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе на территории 60 га. В составе поселка возведена 151 частная резиденция площадью от 472 до 1640 кв. м по 18 уникальным проектам на участках от 20 до 50 соток. Для удобства жильцов в поселке создана вся необходимая развлекательная, спортивная и детская инфраструктура, которая гармонично вписана в уникальное природное окружение и занимает 15% общей территории поселка. В 2019 году открылись детский сад и кампус «Горки» международной инновационной Cambridge International School.

Коттеджный поселок «Березки River Village» стал победителем европейского конкурса European Property Awards 2017–2018 среди проектов из России в двух категориях — Multiple Residence Architecture и Mixed Use Development.