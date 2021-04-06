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Циферблат новых часов Grand Seiko украсили японские березы

Японская часовая компания Grand Seiko выпустила новую модель часов с высокочастотным механизмом внутри и циферблатом с гравировкой в виде силуэтов японских берез, растущих рядом с часовой студией Shizukuishi. Внешний облик новых часов известен как дизайн «9-й серии», именно он станет основой дизайна коллекции Grand Seiko Heritage в ближайшем будущем. Крупные стрелки и объемные часовые индексы обеспечивают идеальную читаемость, зеркальная полировка Zaratsu сочетается с сатинированными поверхностями, придавая корпусу лоск. Корпус отличается широкими ушками и низким центром тяжести, который обеспечивает удобное и плотное прилегание к запястью.

Дизайн «9-й серии» соответствует фирменному стилю Grand Seiko, определенному еще в 1967 году благодаря знаковой модели 44GS. Часы оснащены революционным калибром 9SA5 с 80-часовым запасом хода и повышенной энергоэффективностью. Калибр 9SA5, впервые представленный в 2020 году, включает в себя три нововведения: спуск двойного импульса, свободно колеблющийся баланс и горизонтальную колесную передачу. При этом новый калибр стал тоньше и изящнее предшественников.

Модель поступила в продажу в бутики Grand Seiko в марте 2021 года.

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от 25.03.2021

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от 23.03.2021

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от 04.03.2021

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от 25.02.2021

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от 18.02.2021

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