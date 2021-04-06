В Томской области компания без лицензии произвела медтехнику на 120 млн рублей

Следственный комитет РФ по Томской области возбудил уголовное дело о производстве медицинских изделий без лицензии (п. «б» ч.2 ст.2351 УК РФ), сообщает ведомство. Дело заведено на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

По предварительной информации следователей, с марта 2018 по июль 2020 года работники одной из томских коммерческих фирм произвели более 100 аппаратов для медицинских лазерных процедур. При этом у компании не было специального разрешения. Выпущенную медтехнику впоследствии приобрели другие организации на территории России. Общая сумма изделий составила более 120 миллионов рублей.

Правоохранители провели обыски провели обыски на месте производства организации, на складе хранения комплектующей продукции, а также изъяли необходимые документы. Допрошены сотрудники фирмы-производителя. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Екатерина Лукашевич