В Волжском будут судить руководителя стройфирмы за преднамеренное банкротство

В Волжском Волгоградской области следственное управления МВД завершило расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего руководителя строительной компании в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).

Как сообщили в управлении, с августа 2015 года по декабрь 2016 года подозреваемый организовал без экономической необходимости и целесообразности выдачу займов подконтрольному ему предприятию для вывода активов. Также по версии следствия, руководитель фирмы, предвидя, что с компании, с которой были заключены договоры о мнимых займах, может быть взыскана задолженность при объявлении банкротства, в марте 2017 года оформил видимость заключения очередной мнимой сделки по переводу права требования долга с этой компании в пользу другого подконтрольного ему юрлица. После введения процедуры банкротства, в результате действий обвиняемого, фирма якобы не смогла удовлетворить требования девяти кредиторов по денежным обязательствам, и общая сумма причиненного им ущерба составила около 13 млн руб.

Вину мужчина не признал. Уголовное дело направили в Волжский городской суд области. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Мария Шахрай