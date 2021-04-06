В Татарстане подтвердили 36 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане выявили 36 новых случаев COVID-19. Все они оказались контактными. 20 человек госпитализированы, остальные лечатся дома. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

В Казани подтвердили 20 новых случаев, в Набережных Челнах — семь, в Бугульминском районе — четыре, в Агрызском — два, в Бавлинском, Дрожжановском и Менделеевском — по одному.

«На 6 апреля в Татарстане зарегистрировано 19 633 случая COVID-19.Выздоровело за весь период 16 664 человека, в том числе 58 за минувшие сутки», — отмечается в сообщении.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"