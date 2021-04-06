В Ярославле осудили организаторов нелегального въезда в Россию граждан Филиппин

Дзержинским районным судом Ярославля вынесен обвинительный приговор в отношении семерых участников преступной группы, которые пытались организовать нелегальный въезд в Россию более 400 граждан Филиппин, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей ФСБ (ЦОС). В сообщении отмечается, что планировалось организовать ввоз филиппинцев под видом высококвалифицированных специалистов для их дальнейшего трудоустройства.

«Вступили в законную силу приговоры Дзержинского районного суда Ярославля по уголовным делам в отношении граждан России Самодуровой, Квашенкина, Саблюкова, Новоторовой, Абдул-Ганеевой, Ахмедова и иностранного гражданина Ахмедова за совершение преступления по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Они приговорены к различным срокам лишения свободы от 1 года и 3 месяцев до 2 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима»,— цитирует ТАСС сообщение ЦОС ФСБ. Отмечается, что после оглашения приговора, осужденных заключили под стражу в зале суда.

По информации ЦОС, деятельность межрегиональной преступной группы пресекли в 2019 году в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе и в Ярославской области. Участниками группы был организован канал для осуществления незаконной легализации иностранных граждан в России. Для этого использовались поддельные документы, выданные на фиктивные юридические лица, зарегистрированные на территории России. Группа за денежное вознаграждение намеревалась незаконно ввезти в Российскую Федерацию более 400 филиппинских граждан. По данным ФСБ, с каждого гражданина Филиппин группа получала по $3,5 тыс.

В ЦОС ФСБ отметили, что судом при рассмотрении данного уголовного дела было учтено то, что обвиняемыми полностью признана вина. Обвиняемыми также даны исчерпывающие показания о своей противоправной деятельности. Ими в полном объеме были исполнены условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.

Антон Антонов