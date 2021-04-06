В Краснодарском крае зафиксировали 107 новых случаев COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом на Кубани составил 107 человек, сообщает пресс-служба краевой администрации. За сутки в регионе вылечился 91 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки от коронавируса в регионе умерли 12 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 757,9.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Краснодаре — 31 человек, в Сочи — 26 новых случаев заражения COVID-19, в Геленджике и Горячем Ключе — по одному случаю. За время пандемии в регионе заболели 43018 человек, выздоровели 37807 человек. По данным стопкоронавирус.рф от коронавируса скончались 2392 пациентов.

Наталья Шинкарева