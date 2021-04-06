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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Число зараженных COVID-19 в Самарской области приближается к 57 тыс. человек

За сутки в Самарской области был выявлен 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе умерли десять человек, у которых ранее диагностировали COVID-19. Из больниц Самарской области за прошедшие 24 часа были выписаны 203 человека. Об этом во вторник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было зафиксировано более 56,9 тыс. случаев заражения COVID-19. Число умерших за этот период достигло 1156 человек.

Георгий Портнов


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