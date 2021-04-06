В Ростовской области выявили 238 случаев коронавируса за сутки

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 238 случаев, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове-на-Дону — 95. В Зерноградском районе зафиксировано 10 новых случаев, в Гуково, Новошахтинске и Азовском районе — по семь, в Таганроге, Багаевском, Белокалитвинском и Зимовниковском районах — по шесть, в Батайске, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Аксайском, Морозовском и Цимлянском районах — по пять. По четыре новых случая выявлено в Донецке, Новочеркасске, Каменском, Мартыновском, Неклиновском, Ремонтненском, Сальском и Тарасовском районах, по три — в Дубовском, Миллеровском, Мясниковском и Семикаракорском районах, по два — в Азове, Красносулинском, Орловском, Песчанокопском районах, по одному — в Зверево, Константиновском, Матвеево-Курганском, Пролетарском, Тацинском и Целинском районах.

За прошедшие сутки в регионе вылечились 205 человек. Умерли 18 человек.

По состоянию на утро 6 апреля, количество инфицированных в области превысило 82,2 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1958. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период пандемии выздоровели более 73,8 тыс. человек, умерли 3 694 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева