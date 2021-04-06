В Самаре директора центра «Поиск» уволили из-за утраты доверия

Прокуратура добилась увольнения директора самарского центра детского творчества «Поиск». Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования должностное лицо по требованию прокурора уволено в связи с утратой доверия»,– говорится в сообщении.

В марте минувшего года следователи возбудили в отношении директора центра «Поиск» уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере). В марте текущего года ему было предъявлено обвинение.

Правоохранители установили, что с января 2018 по февраль минувшего года обвиняемый фиктивно трудоустроил в учреждение работников, зарплату которых вместе с выплатами из бюджета Самары похищал. Сумма нанесенного ущерба превысила 751 тыс. руб. После этого прокуроры направили руководству департамента образования Самары представление с требованием рассмотреть вопрос об увольнении прежнего руководителя центра «Поиск».

Ранее после скандала с фиктивным трудоустройством работника и похищением его зарплаты был уволен с поста главы региональной Госжилинспекции Андрей Абриталин. Он был осужден в минувшем году.

Георгий Портнов