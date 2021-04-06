На Ямале выявили 20 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится на портале «Стопкоронавирус.рф». С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 120 жителей округа. Из них более 36,7 тыс. человек выздоровели, 409 пациентов скончались.

Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в ЯНАО продлили до 30 апреля. Соблюдение режима самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 328 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 597 868 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 101 106 пациентов скончались.

Михаил Мананников