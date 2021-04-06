На борьбу с борщевиком в Ярославской области выдели 11,3 млн рублей

В Ярославской области на борьбу с борщевиком Сосновского из областного бюджета выделят 11.3 млн руб., сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Кампания по борьбе с опасным сорняком начнется в конце мая. Соответствующие мероприятия будут проведены на общей площади более 650 га.

По словам директора департамента Евгения Сорокина, в прошлом году в рамках пилотного проекта на борьбу с борщевиком было выделено 1.75 млн руб. Сорняк был уничтожен территории семи поселений Ярославского района на общей площади 101.4 га.

«Опыт оказался удачным, и в этом сезоне полученные наработки применим в других муниципальных образованиях»,— отметил господин Сорокин.

По данным департамента, в этом году работы по истреблению борщевика будут проведены в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Некрасовском, Пошехонском, Ростовском, Угличском и Ярославском районах, а также в Ярославле и Переславле-Залесском.

Опасность борщевика Сосновского заключается в том, что он может спровоцировать сильнейший ожог кожи. Кроме того, соседство с борщевиком вредит культурным растениям.

Подробнее о борьбе с борщевиком Сосновского в Ярославской области в материале “Ъ-Ярославль” — «Ядовитый оккупант».

Дарья Сабаева