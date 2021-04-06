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В Тюменской области коронавирусом заразились еще 50 человек

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 50 новых случаев коронавирусной инфекции, говорится на портале «Стопкоронавирус.рф». С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 33 918 человек. Из них более 32 тыс. человек уже выздоровели, 417 пациентов скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 328 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 597 868 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 101 106 пациентов скончались.

Михаил Мананников


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