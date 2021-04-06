В 2020 году в Уфе выросло количество преступлений

В 2020 году в Уфе выросло число поставленных на учет преступлений, следует из проекта решения к заседанию городского совета, назначенного на завтра. Как следует из документа, за минувший год на учет было поставлено 20 169 преступлений, что на 865 больше показателя 2019 года. Преступления, связанные с мошенничеством, выросли до 3090 (на 579 больше, чем в 2019 году), а связанные с незаконным оборотом наркотиков — до 2745 (на 48 больше, чем в 2019 году).

Вместе с тем на 9,9% или снизилось число бытовых преступлений, на 7,1% сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми людьми и на 9,6% — в состоянии опьянения.

Анна Соколова