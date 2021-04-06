Казанская компания взыскивает с уфимского НИПИ «Петон» 709 млн рублей

Конкурсный управляющий казанского ООО «Спецбурстрой» (признано банкротом в ноябре 2019 года) Иван Кондратьев пытается взыскать с уфимского научно-исследовательского проектного института нефти и газа «Петон» 709,1 млн руб. задолженности по договорам строительного подряда.

В марте арбитражный суд Башкирии оставил заявление истца без движения, указав на допущенные нарушения. «Спецбурстрой» подал ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины из-за недостатка средств, приложив выписку по банковскому счету от мая 2019 года. Суд отметил, что предоставленная справка двухлетней давности не отражает актуальный остаток средств компании на дату подачи иска. В феврале суд по этой причине уже возвращал иск заявителю.

НИПИ «Петон» на 80% принадлежит Игорю Мнушкину, 20% у Андрея Гранкина. В 2019 году чистая прибыль института составляла 130,2 млн руб. при выручке 25,1 млрд руб.

Влада Шипилова