Студентам краевых медколледжей предложат повышенные стипендии

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект изменений в региональный закон «О мерах поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по образовательным программам высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении».

Согласно пояснительной записке, губернатор предлагает установить для студентов медицинских колледжей, заключивших с краевым минздравом договоры о целевом обучении, повышенную стипендию в размере 2 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, ежемесячная стипендия студентов вузов составляет 1,6 тыс. руб. По мнению краевых властей, доплата поможет привлечь молодежь к обучению в медколледжах и будет способствовать решению проблемы снижения численности средних медработников в регионе. Обеспеченность средним медицинским персоналом в Прикамье сократилась с 84 на 10 тыс. населения в 2017 году до 78,3 на 10 тыс. населения в 2020 году.

Как указано в финансово-экономическом обосновании, в 2021 году на выплаты планируется использовать 120 тыс. руб. (деньги будут выплачены только за второй семестр 2020/2021 года), в 2022 году — 2,2 млн руб., в 2023-м — 4,2 млн руб.

Источник финансирования — средства, предназначенные на мероприятия: «Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи методом конформной дистанционной лучевой терапии пучками протонов пациентам в возрасте от 0 до 17 лет с онкологическими заболеваниями» и «Оказание специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки». В финансово-экономическом обосновании отмечается, что протонная терапия для детей планируется в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, а в 2023 году запланировано восемь операций по пересадке почек.

Инициативу планируется рассмотреть на апрельском заседании краевого парламента.