В Прикамье выявили 111 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 111 жителей Пермского края. Вчера этот показатель составлял 112 человек. По уровню заболеваемости Прикамье занимает 14-е место в России.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 27 человек госпитализированы, 84 проходят лечение дома. В «ковидных» отделениях больниц края находятся 689 пациентов, из них 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 51 926 жителей Прикамья, 46 551 человек выздоровели.

По данным на 5 апреля, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 64 825 жителей Пермского края.