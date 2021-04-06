РЖД в этом году инвестируют в развитие Южно-Уральской магистрали 15 млрд рублей

Инвестиционная программа Российских железных дорог на Южно-Уральской магистрали предусматривает вложение 15,1 млрд руб. В том числе 5,6 млрд направят на обновление железнодорожного пути. В этом году обновят около 265 км, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

5 млрд вложат в обновление тягового подвижного состава. В челябинское депо поступит 15 новых маневровых локомотивов ТЭМ18ДМ. Парк Кургана пополнится 20 электровозами «Синара», Карталов – пятью электровозами 4ЭС5К «Ермак» и тремя маневровыми локомотивами серии ТЭМ14.

На станции Челябинск-главный продолжится внедрение интегрированного поста автоматизированного приема и диагностики подвижного состава. Проект в этом году планируется завершить, на это направят 256,8 млн руб.

306 млн руб. будет инвестировано в укрепление береговой линии реки Сакмара (Оренбургская область).