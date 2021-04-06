В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Анапу

В расписании пермского аэропорта Большое Савино появились рейсы в Анапу. Основным перевозчиком по этому маршруту будет авиакомпания «Победа». Перелеты будут выполняться ежедневно, за исключением среды и воскресенья. Полетная программа начнется с 7 июня и продлится до 18 сентября. Ранее «Победа» уже обслуживала это направление.

В расписании значится также один рейс Пермь — Анапа компании Red Wings, запланированный на 26 сентября.

Напомним, в летнем расписании Большого Савино есть еще три рейса на Черноморское побережье: в Сочи (Royal Flight, «Победа»), Симферополь («Уральские авиалинии», Nordwind Airlines) и Геленджик (Utair).