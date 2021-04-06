Flydubai возобновила прямые авиарейсы из Дубая в Казань

Авиакомпания Flydubai возобновила прямые регулярные авиарейсы между Казанью и Дубаем. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полеты приостановили в апреле 2020 года на фоне ограничений по коронавирусу. В настоящее время самолеты летают лишь раз в неделю по субботам. Из Казани отправление запланировано в 14:35, а прибытие в столицу ОАЭ — в 20:35 по местному времени . В обратном направлении самолет вылетает в 9:30, а прилетает в казанский аэропорт в 13:35.

«Возможны изменения в графике движения. Полеты выполняются на самолёте Boeing-737-800», — добавили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"