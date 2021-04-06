Военные комиссариаты Екатеринбурга не смогли оповестить около 40% призывников в 2020 году

По итогам 2020 года, военные комиссариаты Екатеринбурга не смогли оповестить около 40% граждан, состоящих на военном учете. Об этом на комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности сообщил врио начальника военного комиссариата Свердловской области Сергей Чирков.

По его словам, усложнили работу с призывниками ограничения, введенные на фоне распространении коронавирусной инфекции, а также те молодые люди, которые отказываются получать повестки, меняют места регистрации, не являются на медицинские комиссии и нарушают порядок медицинского освидетельствования.

«Некоторые частные организации предлагают юридические услуги по написанию административного иска о приостановлении призыва. Рассмотрение такого иска длится два-четыре месяца. Это приводит к невозможности призыва гражданина»,— рассказал господин Чирков. По его словам, информация о подобных компаниях и юристах распространяется через соцсети — «ВКонтакте» и Telegram. Однако таким образом уклоняются около 1,5% призывников.

По данным Сергея Чиркова, осенью в Екатеринбурге было призвано 700 человек, что составляет 74% от установленного задания. Около 20 призывников были возвращены с призывных пунктов по состоянию здоровья, в том числе из-за COVID-19. «Не явились 192 человека, еще девять не прибыли по повестке для отправки на сборный пункт»,— добавил господин Чирков.

С 1 апреля в Свердловской области начался весенний военный призыв. По региону планируется призвать более 4 тыс. человек, в Екатеринбурге — более 800.

Анастасия Реутова