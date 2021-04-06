Поликлинику за 0,5 млрд рублей построят в Ленинском районе Новосибирска

Минстрой Новосибирской области объявил аукцион по выбору подрядчика для проектирования строительства новой поликлиники в Ленинском районе Новосибирска.

Начальная цена установлена на уровне 429,2 млн руб., предельная на весь объект по итогам проектирования — 505,6 млн руб. Финансирование будет осуществляться из федерального (94,79%) и областного (5,21%) бюджетов. Аукцион назначен на 26 апреля, заявки прекратят принимать за четыре дня до этого.

Как следует из документов закупки, поликлиника должна будет принимать до 300 пациентов в смену (200 взрослых и 100 детей). Пятиэтажное здание общей площадью около 6,8 тыс. кв. м должно быть построено до декабря 2022 года.

Как сообщалась, ООО «Седьмая инвестиционная компания» (входит в ГК «Вис») в рамках государственно-частного партнерства реализует в Новосибирске проект по строительству семи поликлиник в разных районах города. Его общая стоимость составляет 8,9 млрд руб.

Подробнее о строительстве поликлиник — в материале “Ъ-Сибирь” «"Вис" отмерил семь раз».

Дарья Решетникова