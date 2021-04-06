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В национальном парке Сочи ввели обязательную регистрацию для туристов

Туристам, которые собираются отправиться в поход на территории Сочинского национального парка, нужно будет пройти регистрацию в одной из городских служб спасения, сообщается на сайте национального парка.

В сообщении отмечается, что эта мера необходима для обеспечения безопасности во время посещения горных, водных, спелеологических и других объектов, «связанных с повышенным риском для жизни». «Для посещения территории ФГБУ „Сочинский национальный парк“ необходимо оформить специальный пропуск», — сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева


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