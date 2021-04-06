В Рыбинске укрепили берег Волги на Стрелке за 34 млн рублей

В Казанском районе города Рыбинска Ярославской области завершены работы по берегоукреплению, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что укрепление участка берега Волги от улицы Средней Казанской до устья реки Черемухи, общей протяженностью 770 м, началось в 2019 году.

«Сейчас строительные работы первого этапа практически завершены. Берег укреплен шпунтом и буронабивными сваями. Удалось восстановить гранитные лестницы, построенные в 19 веке, но скрепить их пришлось современными скобами. Обрамляют лестницу старинные валуны»,— уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, продолжение работ по благоустройству укрепленного берега будет зависеть от финансирования.

«На второй этап благоустройства переведены работы по расчистке откоса, по устройству перепускной трубы из Черемухи в реку Волгу, каменной наброски к внешней стороне шпунта»,— пояснили в пресс-службе.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что на проведение работ по берегоукреплению был заключен контракт с АО «Группа Компаний ЕКС» на сумму 34 млн руб. Согласно контракту, завершить все работы подрядчик должен был до конца 2020 года. В ходе первого этапа проект берегоукрепления был изменен. Новый проект разработан с учетом предложений членов градостроительного совета и ВООПИиК.

Дарья Сабаева