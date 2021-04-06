Контейнерные перевозки на Горьковской железной дороге выросли на 2,3%

В первом квартале в границах Горьковской железной дороги (ГЖД) было перевезено 36,3 тыс. груженых и порожних контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ, условная единица). Это на 2,3% больше по сравнению с уровнем 2020 года, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Перевозки контейнеров во внутреннем сообщении сократились на 2%, до 16,2 тыс. ДФЭ, в экспортном увеличились на 6,1%, до 20 тыс. ДФЭ.

Количество груженых контейнеров выросло на 2,8% до 24 тыс. ДФЭ. Всего было перевезено более 402 тыс. т грузов (+0,4%). Заметнее всего выросли перевозки лесных грузов — в 1,5 раза, до 4,1 тыс. ДФЭ, метизов (+12,4%, до 1,5 тыс.) и бумаги (+10,4%, до 5,5 тыс.). Перевозки нефти и нефтепродуктов снизились на 17,4%, до 1,1 тыс., химикатов и соды — на 8,6% до 9,9 тыс. ДФЭ.

Анастасия Еремина