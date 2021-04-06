В Самаре три района останутся без горячей воды

Отключение горячего водоснабжения планируется в Кировском, Промышленном и Советском районах Самары в среду и четверг. Об этом сообщает «ПТС».

Вода будет отключена в границах ул. Победы, Зубчаниновского шоссе, Товарной, пр. Кирова, Юбилейной, Заводского шоссе, Земеца, Береговой, Ветлянской, Кабельной, проезда Мальцева, Рыльской, 22 Партсъезда, Стандартной, Свободы и Физкультурной. Это будет связано с испытанием теплосетей Самары повышенной температурой теплоносителя.

В среду и четверг пройдет проверка коммуникаций от Безымянской отопительной котельной. После этого испытания пройдут в контуре Самарской ГРЭС (12-13 апреля), Привокзальной отопительной котельной (15-16 апреля), Центральной отопительной котельной (19-20 апреля) и Самарской ТЭЦ (22-23 апреля). За счет указанных работ планируется выявить дефекты и отремонтировать места повреждений.

Георгий Портнов