В Кореновском районе для храма утвердили границы охранной зоны

Церковь во имя Святой Троицы в станице Платнировской в Кореновском районе Краснодарского края стала 13 памятником религиозного назначения в регионе. Для ее сохранения определили границы и режим использования территории.

Как сообщили в краевой администрации, специалисты проработали архивные материалы, градостроительные документы, проанализировали сложившуюся застройку и утвердили границы, зону и предмет охраны памятника.

Церковь во имя Святой Троицы – храм, сохранившийся с начала XX века. Его построили с 1903 по 1906 год в византийском стиле с русским завершением по проекту кубанского архитектора Ивана Мальгерба. В 1920-е годы церковь закрывали. Богослужения возобновили во время немецкой оккупации. Храм действовал до 1963 года, затем его отдали под зернохранилище. Восстановление церкви началось в 2000-е годы.

Василий Хитрых