В Книгу памяти раскулаченных Свердловской области внесли порядка 40 тысяч имен

Более 40 тыс. имен были внесены в Книгу памяти раскулаченных Свердловской области, сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). Отметим, работа ведется в рамках государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий и с целью создания условий для свободного доступа пользователей к архивным документам.

Основными источниками информации о раскулаченных стали личные дела и документы со списками окружных, районных и сельских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

«Сведения представляют собой фамилию, имя, отчество, возраст, состав семьи, основание для раскулачивания, место проживания на момент применения меры наказания, информацию о выселении. Параллельно мы формируем цифровую базу Книги памяти раскулаченных. Надо помнить о том, что раскулаченные и спецпереселенцы внесли свой значительный вклад в развитие Свердловской области», — заявил начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

В процессе создания Книги памяти сегодня принимают участие пять государственных архивов Свердловской области и 14 архивных учреждений муниципальных образований региона. По предварительным расчетам архивистов работа по наполнению ресурса «раскулаченные.рф» займет не менее девяти лет.

Илья Смирнов