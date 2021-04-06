На Ставрополье адвоката заподозрили в мошенничестве

В Ставропольском крае возбуждено дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) в отношении адвоката Ставропольской коллегии адвокатов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Григорий Салинка.

По версии следствия, в январе 2020 года к адвокату обратился житель поселка Солнечнодольск, чтобы получить услугу по оспариванию порядка удержания алиментов. Подозреваемый получил от мужчины 25 тыс. руб. за оплату своих услуг, оплату государственной пошлины за подачу исковых заявлений, а также других обязательств. При этом деньгами адвокат распорядился по своему усмотрению.

Наталья Шинкарева