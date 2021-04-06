Апелляция в Краснодаре оставила в силе приговор попавшему под «Ласточку» водителю

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда оставила без удовлетворения приговор нижестоящей инстанции, а приговор – без изменения в отношении 41-летнего Евгения Аметова. Ранее он был приговорен Крымским райсудом за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

В кревой прокуратуре сообщили, что вечером 17 мая 2019 года Евгений Аметов, находясь в состоянии опьянения и без прав, на мотоцикле Stells, с находящимся сзади пассажиром без шлема, на пересечении железнодорожных путей в неположенном месте в районе станции Баканской Крымского района, столкнулся с вагоном электропоезда «Ласточка».

В результате пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Подсудимому назначено два с половиной года колонии-поселении, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Решение районного суда было обжаловано, однако суд апелляция не нашла причин отменять приговор, который в итоге вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко