34% акций АО «Милек» в Уфе выставлены на торги за 63,11 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии на аукционе 29 апреля намерено продать акции АО «Милек», принадлежащие республике, сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена выставленного на продажу пакета акций АО — 63,11 млн руб., что составляет 34% стоимости уставного капитала компании (90,42 млн руб.). Шаг аукциона определен в 3,16 млн руб., размер задатка — 12,62 млн руб. Заявки будут приниматься до 22 апреля. На продажу выставлены 30,74 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции — 1 тыс. руб. Приказ минземимущества о продаже вышел от 22 марта.

48 объектов недвижимого имущества — административные, складские, производственные помещения — общей площадью 60,99 тыс. кв. м расположены на земельном участке 4,31 тыс. кв. м. Они имеют обременение — аренда объектов, расположенных на улицах Ульяновых, Путейской, Зорге и проспекте Октября. Среднесписочная численность работников — 36 человек, указано в документации.

В сентябре 2020 года доля компании наряду с АО «Иглинский весовой завод» и АО ИНТЦ «Искра», ООО «Учебно-курсовой комбинат общественного питания» были включены в план приватизации, утвержденный премьером Андреем Назаровым.

АО «Милек», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в феврале 2005 года. Компания занимается сдачей в аренду имущества, машин и оборудования. Компания принадлежит ОАО «Башнефтезаводстрой».

Майя Иванова