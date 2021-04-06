Жителя Удмуртии осудили за убийство супруги

47-летнего ранее судимого жителя Алнашского района Удмуртии осудили за убийство супруги (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и два месяца, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Так, 27 июня 2020 года в полицию поступило заявление жительницы района о исчезновении 46-летней матери. Ее тело обнаружили 3 июля в погребе возле своего дома в д. Пирогово. Было установлено, что в ночь на 12 июня осужденный поссорился с супругой и нанес ей множественные удары по голове и другим частям тела кулаками и камнем. В результате этот женщина скончалась. Затем злоумышленник сбросил ее тело в погреб и засыпал землей.