06 апреля, вторник
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Саратов. Средняя Волга

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У жителя Саратова изъято 300 граммов героина

В Саратове задержан 20-летний юноша, который, по версии правоохранительных органов, является участником группы по сбыту наркотических средств.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, по месту жительства подозреваемого было обнаружено 300 граммов героина. Следствие предполагает, что он получал оптовые партии наркотика, занимался их фасовкой и созданием тайниковых закладок на территории областного центра. Эту партию реализовать ему не удалось.

Молодой человек заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до 20 лет лишения свободы.

Марина Ковалева


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