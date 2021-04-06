У жителя Саратова изъято 300 граммов героина

В Саратове задержан 20-летний юноша, который, по версии правоохранительных органов, является участником группы по сбыту наркотических средств.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, по месту жительства подозреваемого было обнаружено 300 граммов героина. Следствие предполагает, что он получал оптовые партии наркотика, занимался их фасовкой и созданием тайниковых закладок на территории областного центра. Эту партию реализовать ему не удалось.

Молодой человек заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до 20 лет лишения свободы.

Марина Ковалева