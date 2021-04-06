В 2020 году мэрия Екатеринбурга заработала на наружной рекламе больше 21 млн рублей

В 2020 году доходы от наружной рекламы поступившие в бюджет администрации Екатеринбурга составили почти 22 млн руб. Об этом рассказал заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Сергей Балакин на комиссия по муниципальной собственности гордумы. По словам господина Балакина, из этой суммы более 4 млн руб .– это разовая плата за право заключить договор (в прошлом году был один аукцион на 20 лотов), 16 млн руб. — это поступление платы по действующим договорам в течение года, 1,6 млн – госпошлина, которую оплачивают рекламораспространители.

В прошлом году в связи с пандемией мэрия предоставила отсрочку платежей без начисления пени по 976 договорам рекламораспространителей на общую сумму 31,2 млн руб.

По словам господина Балакина, в планах ДУМИ ежегодно получать доход в размере 70 млн руб. «Прошлый год был особенный, недополученные доходы составили более 30 млн руб. Кроме того не было необходимости и целесообразности торговать новыми местами, потому что рекламный рынок очень сузился. Если помните, у нас рекламные места зачастую вообще были свободны в течение нескольких месяцев, просто не было рекламы и не было заказчиков», — рассказал Сергей Балакин.

Сейчас департамент готовим новые аукционы по наружной рекламе — 39 рекламных мест уже готовы к торгам. Кроме того в работе на согласовании находятся еще 330 мест.

Напомним, по оценка экспертов рекламный рынок Екатеринбурга по итогам 2020 года сократился на 20–25%. К наиболее пострадавшим сегментам относятся event-агентства, радио и наружная реклама. Вместе с этим выросла доля рекламы в интернете и на телевидении.