Замглавы администрации Сарапульского района оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог

Штраф в 20 тыс. руб. назначили заместителю главы администрации Сарапульского района Удмуртии за ненадлежащее содержание автомобильных дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). В настоящее время нарушения устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Проверкой установлены множественные нарушения требований ГОСТ Р 50597-2017 при содержании дорог, такие как наличие на дорогах зимней скользкости, отсутствие обработки противогололедными материалами, ненадлежащая очистка обочин, наличие снежных валов у остановочных пунктов»,— отметили в ведомстве.