В Волгоградской области СК завершил расследование дела об убийстве малолетнего

В Волгоградской области Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы Дубовки. Она обвиняется в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Как сообщили в региональном СУ СК, в 2020 году обвиняемая неоднократно избивала своего 4-месячного сына из-за того, что ее раздражал его плач. По версии следствия, после очередного рукоприкладства мальчик скончался. Эксперты установили, смерть потерпевшего наступила в результате тупых травм головы и шеи. Тело убитого утром 2 сентября 2020 года обнаружил сожитель обвиняемой, который сразу же сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Мать заявляла, что накануне ее сын якобы упал с детского кресла-качалки и ударился головой, однако впоследствии женщина призналась в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. На период следствия в отношении злоумышленницы суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Шахрай