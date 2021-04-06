В перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии вошли два придорожных комплекса

Два проекта ООО «Аргумент» (учредитель — Керим Баширов) включены в перечень приоритетных проектов Башкирии, сообщает пресс-служба правительства региона. Инвестор намерен построить возле деревни Искино на дороге Р-240 «Уфа – Оренбург» и возле деревне Жилино на автодороге М5 «Урал» придорожные комплексы с кафе, гостиницами, магазинами, аптеками, стоянками и автомойками. Объем инвестиций в строительство каждого комплекса оценивают в 75 млн руб.

Как отмечает министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов, инвестор вправе получить субсидию на возмещение части затрат на реконструкцию, модернизацию и создание объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры при создании объектов придорожного сервиса, и претендовать на получение земельных участков без проведения торгов.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Аргумент» зарегистрировано в Уфе в 2008 году. Выручка компании по итогам 2020 года составила 79,9 млн руб., прибыль — 4,1 млн руб.

Анна Соколова