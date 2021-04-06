В Ярославле сменили директора КСК «Вознесенский»

В Ярославле на пост директора культурно-спортивного комплекса «Вознесенский» назначен Сергей Бакшин, сообщили в пресс-службе мэрии города. Назначение на новую должность состоялось 5 апреля. С 2019 года Сергей Бакшин занимал должность советника мэра по вопросам торговли, рекламы и туризма. До этого работал в Московской области.

«Моя задача, как руководителя, сделать предприятие прибыльным и продолжить ту работу, которая была начата предыдущим руководителем. Обязательно сохраним имеющиеся кадры, потому что их работа эффективна, будем с этой командой решать новые задачи. Одной из главных целей является погашение имеющейся задолженности перед контрагентами»,— уточнил господин Бакшин.

КСК «Вознесенский» расположен на улице Свободы в Кировском районе города. В спортивном комплексе проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, борьбе, спортивной и художественной гимнастике, спортивным бальным танцам, боксу, мини-футболу, бадминтону, гандболу и другим видам спорта.

Дарья Сабаева