Ремонт улицы Черкасской в Краснодаре планируют завершить до конца августа

В столице Кубани на улице Черкасской приступили к активной фазе ее реконструкции. На минувших выходных улицу перекрыли.

Как сообщили в мэрии, на данный момент рабочие уже выполнили фрезерование верхнего слоя асфальтобетона. Скоро начнутся работы на ливневой канализации, теплосетях, сетях газоснабжения. Работы ведутся с семи утра и до десяти вечера.

«Здесь можно сократить сроки - вместо плановых восьми месяцев постараться все завершить до конца августа. В таком случае, возможно организовать какие-то работы в ночное время. Если это неудобно, то будем вести реконструкцию по графику», - пишет мэр Краснодара Евгений Первышов в социальных сетях.

Он также сообщил, что проехал сегодня, 6 апреля, утром по улице Домбайской, которую недавно отгрейдировали, однако дожди быстро размывают дорогу. «Поставил задачу подсыпать и грейдировать ее постоянно, раз в две-три недели. Пока не завершим работы по Черкасской. Сейчас это один из альтернативных выездов из микрорайона», - пишет градоначальник. По его словам, капремонт улицы Домбайской - в планах следующего года.

Дмитрий Михеенко